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As-Saffat
15
37:15
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
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et disent : "Ceci n’est que magie évidente.
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Tafsir Muyassar
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 37:15 à 37:17
وقالوا:
ما هذا الذي جئت به إلا سحر ظاهر بيِّن. أإذا متنا وصِرْنا ترابًا وعظامًا بالية أإنا لمبعوثون من قبورنا أحياء، أو يُبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟