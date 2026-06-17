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As-Saffat
14
37:14
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
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et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s’en moquer,
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Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا رَأَوۡا۟ ءَایَةࣰ﴾ كَانْشِقَاقِ الْقَمَر ﴿یَسۡتَسۡخِرُونَ ١٤﴾ يُسْتَهْزَءُونَ بها