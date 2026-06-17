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As-Saffat
1
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
ﱁ
ﱂ
ﱃ
Par ceux qui sont rangés en rangs .
1
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
الواو فى قوله - تعالى - : ( والصافات ) للقسم . وجوابه قوله : ( إِنَّ إلهكم لَوَاحِدٌ )و ( الصافات ) من الصف ، وهو أن تجعل الشئ على خط مستقيم . تقول : صففت القوم فاصطفوا ، إذا أقمتهم على خط مستقيم . سواء أكانوا فى الصلاة ، أم فى الحرب ، أم فى غير ذلك .