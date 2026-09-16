Люди обязаны объединиться воедино для того, чтобы поклоняться Аллаху, и не впадать в противоречия, однако беззаконие и взаимная вражда подталкивают людей к разногласиям. В результате человечество разделилось на множество толков, представители которых причисляют себя к последователям Божьих пророков. Возникли и распространились секты и течения, каждое из которых считает, что оно исповедуют истину, тогда как все остальные течения находятся в заблуждении. И поэтому Всевышний Аллах сказал: «Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет» (30:31–32). Совершенно ясно, что правильные воззрения исповедует только тот религиозный толк, последователи которого обратились в правую веру и следуют прямым путем, беря пример с пророков Аллаха. А кто именно следовал этим путем, выяснится тогда, когда будет приподнята завеса неизвестности и Аллах соберет людей на ристалище справедливого суда. В тот день будет выявлена разница между правдивыми людьми и лжецами. Представители всех религиозных общин и толков предстанут перед Аллахом и сполна получат заслуженное воздаяние.