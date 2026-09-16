О Мухаммад! Почти добрую память Марьям и отдай ей должное. Она уберегла свое лоно от греха и даже не приближалась к нему. Более того, она уберегла свое лоно даже от дозволенного и не вышла замуж, потому что целиком посвятила себя поклонению и искреннему служению Аллаху. А когда ангел Джибрил предстал перед ней в образе прекрасно сложенного и красивого мужчины, она сказала ему: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен» (19:18). Заслуженное ею вознаграждение полностью соответствовало роду ее благодеяний - Аллах одарил ее ребенком, который родился без участия отца, потому что по воле Аллаха ангел Джибрил вдохнул в ее лоно жизнь. Марьям и ее сын стали знамением для обитателей миров, потому что она забеременела и родила ребенка без участия мужчины. А затем новорожденный ребенок заговорил, находясь в колыбели, и отверг обвинения, которые выдвигались в адрес его матери. Он также поведал людям о своем великом предназначении. А затем Аллах почтил его удивительными чудесами, о которых сегодня хорошо известно. Благодаря этому Марьям и ее сын действительно достойны называться Божьим знамением. Люди передают рассказы о них из поколения в поколение, и благоразумные мужи извлекают из них полезные уроки.