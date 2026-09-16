О Мухаммад! Помяни добрым словом и воздай достойную похвалу нашим избранным рабам, пророкам и посланникам Исмаилу, сыну Ибрахима, а также Идрису и Зуль-Кифлу. Они были славными пророками из числа сынов Исраила. И все они были терпеливыми. Терпение - это умение удерживать душу от того, к чему она имеет природное влечение. Для того чтобы проявлять должное терпение, человек должен выполнять три предписания: терпеливо повиноваться Аллаху, терпеливо избегать ослушания и стойко сносить тяготы Божьего предопределения. Человека нельзя назвать терпеливым в полном смысле этого слова, пока он не станет исправно выполнять эти три предписания. Что же касается упомянутых пророков, то они были охарактеризованы Аллахом как терпеливые. И это означает, что они выполняли эти предписания надлежащим образом. А наряду с этим Аллах назвал их праведниками. Их сердца были праведными, потому что они познали и возлюбили Аллаха и непрестанно обращались к Нему. Их уста были праведными, потому что они постоянно поминали Аллаха. А их тело было праведным, потому что они занимали его повиновением Аллаху и избегали непокорности и ослушания. Благодаря терпению и праведности они заслужили милость Аллаха и присоединились к своим собратьям посланникам. Кроме того, они получили вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. И если бы этим вознаграждением стала только добрая память о них, которая живет среди последующих поколений людей, то этой славы было бы достаточно.