Еще одним удивительным преимуществом Сулеймана была его власть над дьяволами и могучими бесами. Аллах одарил его способностью принуждать их к разного рода работам. Зачастую это были работы, которые не способны выполнять другие творения. Одни из бесов были ныряльщиками и доставали со дна морей жемчужины и другие драгоценности. По этому поводу Всевышний сказал: «Они создавали прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоемам, и неподвижные котлы» (34:13). А некоторым из них было поручено выстроить храм в Иерусалиме. Они еще продолжали начатое строительство, когда Сулейман скончался. В течение целого года они не имели представления о его кончине. А рассказ об этом пойдет ниже, если так будет угодно Аллаху. Что же касается бесов, то они не могли воспротивиться воле Сулеймана или ослушаться его, поскольку Аллах удерживал их от этого благодаря Своей власти и Своему могуществу и величию.