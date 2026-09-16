После того как Ибрахим расстался со своим народом, Всевышний Аллах одарил его сыном Исхаком и внуком Йакубом. Примечательно, что его дети родились, когда он достиг преклонных лет, а его жена считалась бесплодной. И, несмотря на это, ангелы принесли ему благую весть о скором рождении сына Исхака. Впоследствии у Исхака родился сын Йакуб, которого прозвали Исраилом, и он впоследствии стал прародителем великой нации. Другим сыном Ибрахима был Исмаил, который также стал прародителем великого арабского народа. Именно этот народ породил господина всех людей - Благословенного Пророка Мухаммада.