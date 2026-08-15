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Tafsir: Al-Anbiya' 21:4
Al-Anbiya'
4
21:4
قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم ٤
قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٤
قَالَ
رَبِّي
يَعۡلَمُ
ٱلۡقَوۡلَ
فِي
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٤
Il a répondu : "Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la Terre; et Il est l’Audient, l’Omniscient."
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ لَهُمْ ﴿رَبِّی یَعۡلَمُ ٱلۡقَوۡلَ﴾ كَائِنًا ﴿فِی ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ﴾ لِمَا أَسَرُّوهُ ﴿ٱلۡعَلِیمُ ٤﴾ به