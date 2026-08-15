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Tafsir: Al-Anbiya' 21:3
Al-Anbiya'
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
قُلُوبُهُمۡۗ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَى
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
هَلۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
بَشَرٞ
مِّثۡلُكُمۡۖ
أَفَتَأۡتُونَ
ٱلسِّحۡرَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٣
leurs cœurs distraits; et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent : "Cet homme, n'est-il rien d'autre qu'un être humain semblable à vous ? Comment vous laisser aller à cette sorcellerie alors que vous êtes si clairvoyants ?"
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Al-Sa'di
Их сердца оставались беспечными к Божьим назиданиям, потому что их не интересовало ничего, кроме мирских удовольствий. А сами они в это время предавались развлечениям, пытаясь удовлетворить свои низменные желания, совершая порочные поступки и произнося губительные речи. А ведь от них требовалось поступать совершенно иным образом. Им следовало задуматься над повелениями и запретами Аллаха, прислушаться к ним надлежащим образом, осознать их подлинный смысл и посвятить себя поклонению своему Господу, ради которого они были сотворены. Они должны были непрестанно помнить о воскрешении, расплате и воздаянии. Только так они могли достичь успеха, встать на прямой путь и очистить свои деяния. Я хочу вернуться к первому аяту этой суры, в котором Всевышний сказал, что час расплаты приблизился к людям. Существует два толкования этого откровения. Согласно первому толкованию, мусульманская община является последней религиозной общиной, а Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, - последним посланником. Вслед за ними наступит Судный час, который оказался гораздо ближе к мусульманам, нежели к представителям минувших религиозных общин. По этому поводу посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я был отправлен вместе с Судным часом, как эти два пальца». При этом он соединил указательный и средний пальцы своей руки. Согласно второму толкованию, под расплатой в этом аяте подразумевается смерть. Это значит, что воскрешение начинается для человека с момента его смерти, потому что он попадает в мир воздаяния за совершенные деяния. Из всего сказанного следует, что положение тех, кто беспечно отворачивается от истины, удивительно. И удивительно оно, потому что смерть может настигнуть человека в любой момент: и утром, и вечером. В таком положении находятся все люди, кроме тех, кого Аллах осенил Своей божественной заботой, благодаря чему они заблаговременно готовятся к смерти и тому, что будет после нее. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что неверующие и беззаконники шептались между собой, упрямо сопротивляясь истине и пытаясь опровергнуть ее посредством лживых доводов. Они шептались для того, чтобы прийти к соглашению по поводу Божьего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. При этом они говорили друг другу: «Он является таким же человеком, как и вы. Чем он превосходит вас? Почему он должен занимать особое положение? Если бы кто-нибудь из вас принялся проповедовать среди людей его воззрения, то между их проповедями не было бы разницы. И, тем не менее, он пытается поставить себя выше других и превзойти окружающих. Вот почему вам не следует повиноваться ему. Не верьте ему, ибо он - всего лишь колдун! А проповедуемый им Коран является сущим колдовством. Избегайте его и предостерегайте от его чар людей. Неужели вы станете потакать колдуну, который завлекает к себе людей у вас на глазах?!» Неверующие говорили такие слова, хотя им было известно, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был истинным посланником Аллаха. Они были свидетелями удивительных знамений, увидеть которые не посчастливилось другим людям. Однако злосчастие, несправедливость и упрямство заставили их отвернуться от истины. Всевышнему Аллаху было прекрасно известно обо всем, что они тайком говорили друг другу, и поэтому каждый из них понесет наказание за свои злодеяния. Вот почему далее Аллах сказал: