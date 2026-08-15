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Tafsir: Al-Anbiya' 21:3
Al-Anbiya'
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
قُلُوبُهُمۡۗ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَى
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
هَلۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
بَشَرٞ
مِّثۡلُكُمۡۖ
أَفَتَأۡتُونَ
ٱلسِّحۡرَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٣
leurs cœurs distraits; et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent : "Cet homme, n'est-il rien d'autre qu'un être humain semblable à vous ? Comment vous laisser aller à cette sorcellerie alors que vous êtes si clairvoyants ?"
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Tafseer Jalalayn
﴿لَاهِیَةࣰ﴾ غَافِلَة ﴿قُلُوبُهُمۡۗ﴾ عَنْ مَعْنَاهُ ﴿وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجۡوَى﴾ الكلام ﴿ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟﴾ بدل من واو وأسروا النجوى ﴿هَلۡ هَـٰذَاۤ﴾ أَيْ مُحَمَّد ﴿إِلَّا بَشَرࣱ مِّثۡلُكُمۡۖ﴾ فَمَا يَأْتِي بِهِ سِحْر ﴿أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ﴾ تَتَّبِعُونَهُ ﴿وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ ٣﴾ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ سِحْر