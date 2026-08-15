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Tafsir: Al-Anbiya' 21:2
Al-Anbiya'
2
21:2
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٢
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢
مَا
يَأۡتِيهِم
مِّن
ذِكۡرٖ
مِّن
رَّبِّهِم
مُّحۡدَثٍ
إِلَّا
ٱسۡتَمَعُوهُ
وَهُمۡ
يَلۡعَبُونَ
٢
Aucun rappel de [révélation] récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu’ils ne l’entendent en s’amusant,
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العربية
Al-Sa'di
Господь ниспосылал им назидания, которые обучали их тому, что может принести им пользу, и тому, что может причинить им вред. Они призывали их к добру и предостерегали от зла, однако люди выслушивали эти назидания, не придавая им никакого значения. Тем самым они лишались возможности оправдаться невежеством и неосведомленностью.