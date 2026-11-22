Веревки и посохи чародеев не превратились в живых змей, а были все лишь иллюзией, которая не смогла противостоять истинному знамению, которое Всемогущий Аллах явил посредством Своего пророка Мусы. Увидев это величайшее знамение, чародеи, которые прекрасно разбирались в колдовстве, поняли, что Муса не был колдуном и что его чудо является одним из доказательств его правдивости и правдивости его пророческой миссии. Поэтому они уверовали в Аллаха и тотчас поклонились Всевышнему Господу. Ложь была разгромлена, и ее предводители признались в собственном заблуждении. Истина же восторжествовала, и целый народ стал свидетелем ее триумфа. Однако Фараона не устраивало ничего, кроме беззакония и заблуждения. Он упрямо отказался отречься от своих порочных убеждений, и поэтому далее Всевышний сказал: