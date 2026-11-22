После этих слов Фараон решил во всеуслышание отвергнуть истину и начал оскорблять Божьего избранника. Он нарек Мусу безумцем только потому, что тот не последовал его путем. Он решил, что благоразумный человек должен отрицать существование Творца и верить в то, что небеса, земля, люди и все остальные живые существа появились на свет сами по себе, без участия Всемогущего Создателя. Он также решил, что благоразумный человек должен поклоняться творениям, обладающим множеством недостатков, и что вера в существование Единого Творца и призыв к поклонению Всевышнему Благодетелю, Который одаряет Свои творения многочисленными зримыми и незримыми благами, является глупостью и безумием. Фараон убедил свой народ в правдивости своих убеждений, и это удалось ему только потому, что его соплеменники были невежественными и глупыми людьми. Всевышний сказал: «Он обманул свой народ (или счел свой народ легкомысленным), и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми» (43:54).