Всевышний поведал о Своей справедливости и беспристрастности. Он уничтожает неверующих и разрушает их поселения только тогда, когда они лишаются возможности оправдать свое неверие. Он посылает к ним увещевателей, которые подтверждают свою правоту ясными знамениями, призывают свои народы встать на прямой путь и предостерегают их от погибели. Они увещевают их посредством ясных знамений и напоминают им о милости и гневе Всевышнего. Они приходят к своим народам с наставлениями, возвещают им истину и лишают их возможности оправдать свое неверие невежеством и неосведомленностью. Воистину, Аллах никогда не уничтожал поселения грешников, если к ним не приходили мудрые увещеватели или если они не ведали о существовании Ада. Всевышний сказал: «Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника» (17:15); «Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха» (4:165).