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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 194
Ach-Chu'ara'
194
26:194
على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤
عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤
عَلَىٰ
ﲍ
قَلۡبِكَ
ﲎ
لِتَكُونَ
ﲏ
مِنَ
ﲐ
ٱلۡمُنذِرِينَ
ﲑ
١٩٤
ﲒ
sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs,
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Tafsir Fathul Majid
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