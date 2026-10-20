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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 191
Ach-Chu'ara'
191
26:191
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٩١
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩١
وَإِنَّ
ﱽ
رَبَّكَ
ﱾ
لَهُوَ
ﱿ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲀ
ٱلرَّحِيمُ
ﲁ
١٩١
ﲂ
Et ton Seigneur, c’est en vérité Lui le Tout Puissant, le Très Miséricordieux.
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Tafsir Fathul Majid
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