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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 189
Ach-Chu'ara'
189
26:189
فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ
ﱧ
فَأَخَذَهُمۡ
ﱨ
عَذَابُ
ﱩ
يَوۡمِ
ﱪ
ٱلظُّلَّةِۚ
ﱫﱬ
إِنَّهُۥ
ﱭ
كَانَ
ﱮ
عَذَابَ
ﱯ
يَوۡمٍ
ﱰ
عَظِيمٍ
ﱱ
١٨٩
ﱲ
Mais ils le traitèrent de menteur. Alors, le châtiment du jour de l’Ombre les saisit. Ce fut le châtiment d’un jour terrible.
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