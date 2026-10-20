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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 183
Ach-Chu'ara'
183
26:183
ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ١٨٣
وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣
وَلَا
ﳞ
تَبۡخَسُواْ
ﳟ
ٱلنَّاسَ
ﳠ
أَشۡيَآءَهُمۡ
ﳡ
وَلَا
ﳢ
تَعۡثَوۡاْ
ﳣ
فِي
ﳤ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳥ
مُفۡسِدِينَ
ﳦ
١٨٣
ﳧ
Et ne donnez pas aux gens moins que leur dû ! Et ne commettez pas de désordre et de corruption sur Terre.
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