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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 169
Ach-Chu'ara'
169
26:169
رب نجني واهلي مما يعملون ١٦٩
رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٩
رَبِّ
ﲅ
نَجِّنِي
ﲆ
وَأَهۡلِي
ﲇ
مِمَّا
ﲈ
يَعۡمَلُونَ
ﲉ
١٦٩
ﲊ
Seigneur ! Sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu’ils font."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.