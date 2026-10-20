Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 162
Ach-Chu'ara'
162
26:162
اني لكم رسول امين ١٦٢
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٦٢
إِنِّي
ﱎ
لَكُمۡ
ﱏ
رَسُولٌ
ﱐ
أَمِينٞ
ﱑ
١٦٢
ﱒ
Je suis pour vous un Messager digne de confiance.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.