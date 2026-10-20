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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 151
Ach-Chu'ara'
151
26:151
ولا تطيعوا امر المسرفين ١٥١
وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥١
وَلَا
ﲙ
تُطِيعُوٓاْ
ﲚ
أَمۡرَ
ﲛ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﲜ
١٥١
ﲝ
N’obéissez pas à l’ordre des outranciers,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.