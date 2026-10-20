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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ach-Chu'ara' Ayah 136
Ach-Chu'ara'
136
26:136
قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ١٣٦
قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ١٣٦
قَالُواْ
ﳛ
سَوَآءٌ
ﳜ
عَلَيۡنَآ
ﳝ
أَوَعَظۡتَ
ﳞ
أَمۡ
ﳟ
لَمۡ
ﳠ
تَكُن
ﳡ
مِّنَ
ﳢ
ٱلۡوَٰعِظِينَ
ﳣ
١٣٦
ﳤ
Ils dirent : "Que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal !
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