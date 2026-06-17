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Ach-Chu'ara'
114
26:114
وما انا بطارد المومنين ١١٤
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤
ﱑ
ﱒ
ﱓ
ﱔ
ﱕ
Je ne suis pas celui qui repousse les croyants.
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Tafsir Fathul Majid
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