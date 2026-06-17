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Ach-Chu'ara'
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
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Ils dirent : "Croirons-nous en toi, alors que ce sont les plus vils qui te suivent ?"
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوۤا۟ أَنُؤۡمِنُ﴾ نُصَدِّق ﴿لَكَ﴾ لِقَوْلِك ﴿وَٱتَّبَعَكَ﴾ وَفِي قِرَاءَة {وَأَتۡبَـٰعُكَ} جَمْع تَابِع مُبْتَدَأ ﴿ٱلۡأَرۡذَلُونَ ١١١﴾ السَّفَلَة كالحاكة والأساكفة