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Ach-Chu'ara'
109
26:109
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٠٩
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠٩
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
ﳙﳚ
ﳛ
ﳜ
ﳝ
ﳞ
ﳟ
ﳠ
ﳡ
Et je ne vous demande pas de salaire pour cela; mon salaire n’incombe qu’au Seigneur de l’Univers.
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Tafsir Fathul Majid
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