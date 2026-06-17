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Ach-Chu'ara'
108
26:108
فاتقوا الله واطيعون ١٠٨
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨
ﳑ
ﳒ
ﳓ
ﳔ
Craignez Allah donc et obéissez-moi.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُونِ ١٠٨﴾ فِيمَا آمُركُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيد اللَّه وَطَاعَته