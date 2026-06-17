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Ach-Chu'ara'
107
26:107
اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
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Je suis pour vous un messager digne de confiance.
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Al-Sa'di
Нух был отправлен посланником только к своему народу, и это еще больше обязывало его соплеменников уверовать и возблагодарить Всевышнего Аллаха, Который отдал им предпочтение перед остальными народами и отправил к ним Своего благородного посланника. Нух также поведал своим собратьям, что он заслуживает доверия, потому что говорит от имени Аллаха только сущую правду без излишеств и упущений. Это также обязывало его соплеменников уверовать в Божьего посланника и повиноваться ему самым совершенным образом.