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Ach-Chu'ara'
106
26:106
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦
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lorsque Noé, leur frère, (contribule) leur dit: "Ne craindrez-vous pas [Allah]?
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Tafsir al-Tabari
لما
( قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ )
فتحذروا عقابه على كفركم به, وتكذيبكم رسله.