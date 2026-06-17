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Ach-Chu'ara'
105
26:105
كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
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Le peuple de Noé traita de menteurs les Envoyés,
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : كذبت قوم نوح المرسلين قال " كذبت " والقوم مذكر ; لأن المعنى كذبت جماعة قوم نوح ، وقال : المرسلين لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل ; لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل . وقيل : كذبوا نوحا في النبوة وفيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده . وقيل : ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام . وقد مضى هذا في ( الفرقان ) .