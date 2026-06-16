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Ach-Chu'ara'
104
26:104
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤
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Et ton Seigneur, c’est Lui vraiment le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux.
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
আর নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।