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Ach-Chu'ara'
102
26:102
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
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Si un retour nous était possible, alors nous serions parmi les croyants !"
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Tunatamani tupatiwe fursa ya kurudi ulimwenguni tupate kuwa miongoni mwa wenye kuamini na kuokolewa.»