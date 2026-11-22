Всевышний в очередной раз поведал историю пророка Мусы. Это правдивое повествование чаще других повторяется в Священном Коране, потому что из него можно сделать много полезных выводов, а также узнать о взаимоотношениях пророка Мусы с верующими и неверующими. Важное место, которое повествование о Мусе занимает в Священном Коране, также свидетельствует о величии ниспосланного Мусе закона и превосходстве Священной Торы над всеми остальными Небесными Писаниями, кроме Благородного Корана. О Мухаммад! Помни о том, как Всевышний Господь заговорил с Мусой и сделал его одним из пророков и посланников. Господь велел ему отправиться к неправедным людям, которые надменно ступали по земле и превозносились над остальными творениями Аллаха. Но самое главное, ими правил человек, провозгласивший себя Господом Богом.