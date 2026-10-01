Это - предвещание мучений и кары для людей, которых Аллах охарактеризовал в этой суре. Когда они приобретают нечто, то берут полагающийся им товар сполна, без недостачи. Когда же они отдают мерой или весом то, что должны другим людям, то недодают им товар, обманывая покупателей на мерке или на весах. Это является хищением чужого имущества и несправедливостью по отношению к людям. Если же эта угроза обращена к тем, кто обманывает людей на мерке и весах, то она в еще большей степени касается тех, кто похищает чужое имущество посредством насилия и грабежа. Этот благородный аят призывает мусульман выполнять все материальные и прочие обязанности перед людьми. Выполнять их человек должен так же добросовестно, как он берет от других то, что принадлежит ему. Это также относится к контрактам и договорам, поскольку, согласно сложившейся традиции, каждая из препирающихся сторон отстаивает свое имущество на основании контракта. Поэтому каждый обязан разъяснять своему партнеру те из его прав, которые ему остаются неясны, и заботиться о соблюдении его прав также, как он заботится о соблюдении своих собственных. Так справедливого человека можно отличить от несправедливого и пристрастного, скромного - от высокомерного, а мыслящего - от неразумного. Да наставит нас Аллах во всех делах! Затем Всевышний пригрозил обвешивающим и выразил удивление их положению и упорству: