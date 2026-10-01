Кто беспристрастен и ищет чистую правду, тот не станет отрицать Судный день, ибо Аллах привел в подтверждение его истинности столь убедительные аргументы и доводы, что этот день стал несомненной истиной, которая открывается сознанию людей, так же как солнце открывается их взорам. Что же касается тех, чьи деяния пеленой окутали их сердца и кто погряз в своих грехах, то они отделены от истины. В воздаяние за это они будут отделены от Аллаха, как и сердца их были отделены от Его знамений. Это и без того ужасное наказание не будет пределом их мучений, потому что после этого их отправят в Адский Огонь, где их будут порицать и унижать. Таким образом, Аллах упомянул три вида наказания: наказание в Аду, порицание словами и отделение от Господа миров, подразумевающее Его гнев. А эта мука еще более страшна, чем наказания в Аду. Из этого аята следует, что правоверные увидят своего Господа в День воскресения в Раю. Они будут наслаждаться возможностью лицезреть Аллаха и получать от этого большее удовольствие, чем от чего-либо иного. Они будут приходить в восторг от Его речей и ликовать от близости к Нему, о чем Аллах сообщил во многих коранических аятах и о чем посланник Аллаха говорил в широко распространенных хадисах. Эти аяты предостерегают от совершения грехов, потому что они, словно пелена, окутывают и постепенно покрывают сердца людей, пока не угасает свет в их душах, не умирает их сознание и действительность не искажается в их глазах. Тогда люди начинают считать ложь истиной, а истину - ложью, и это является одним из величайших последствий совершения грехов.