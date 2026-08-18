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Tafsir: An-Naml 27:87
An-Naml
87
27:87
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ٨٧
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ٨٧
وَيَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِ
فَفَزِعَ
مَن
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَن
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
إِلَّا
مَن
شَآءَ
ٱللَّهُۚ
وَكُلٌّ
أَتَوۡهُ
دَٰخِرِينَ
٨٧
Et le jour où l’on soufflera dans la Trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la Terre seront effrayés, - sauf ceux qu’Allah a voulu [préserver] ! - Et tous viendront à Lui en s’humiliant.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
] وه له ڕۆژی قیامهتیش كه ئیسرافیل فوو ئهكات به كهڕهنادا [
فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
] وه ههرچی له ئاسمانهكان و زهویدایه به فریشتهو مرۆڤهوه ههر ههمووی ئهترسێ لهبهر سهختی ئهو ڕۆژه [
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ
] تهنها كهسانێك خوای گهوره ویستی لێ بێ كه وتراوه: پێغهمبهران و شههیدانن كه لاى خواى گهورهن و رۆزییان دهدات [
وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (٨٧)
] وه خهڵكی ههمووی به زهلیلی و به ملكهچی دێن و كهس دوا ناكهوێت.