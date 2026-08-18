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Tafsir: An-Naml 27:77
An-Naml
77
27:77
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَإِنَّهُۥ
لَهُدٗى
وَرَحۡمَةٞ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
٧٧
cependant qu’il est pour les croyants un guide et une miséricorde.
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Al-Sa'di
Священный Коран выводит людей из заблуждения на прямой путь, избавляет их от сомнений, приносит им радость и помогает им сделать праведными свои мирские и религиозные начинания. Однако удостаиваются этой великой чести только правоверные, которые веруют в писание своего Господа, принимают его целиком и полностью, а также размышляют над его смыслом. Благодаря этому они следуют прямым путем и удостаиваются милости Всевышнего Аллаха, которая является залогом счастья и преуспеяния.