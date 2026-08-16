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Tafsir: An-Naml 27:70
An-Naml
70
27:70
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٧٠
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠
وَلَا
تَحۡزَنۡ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
تَكُن
فِي
ضَيۡقٖ
مِّمَّا
يَمۡكُرُونَ
٧٠
Et ne t’afflige pas sur eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot.
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[
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
] وه ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ خهفهت مهخۆ لهوان كه ئیمان ناهێنن [
وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (٧٠)
] وه دڵیشت تهسك و تهنگ نهبێ بهو نهخشهو پیلان و فێڵانهی كه ئهوان ئهیكهن، چونكه خواى گهوره پشتیوان و سهرخهرته.