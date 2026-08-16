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Tafsir: An-Naml 27:66
An-Naml
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ٱدَّٰرَكَ
عِلۡمُهُمۡ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
بَلۡ
هُمۡ
فِي
شَكّٖ
مِّنۡهَاۖ
بَلۡ
هُم
مِّنۡهَا
عَمُونَ
٦٦
Mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l’au-delà. Ils doutent plutôt là-dessus. Ou plutôt ils sont aveugles à son sujet.
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السعدي Al-Sa'di
{ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ }
أي: بل ضعف، وقل ولم يكن يقينا، ولا علما واصلا إلى القلب وهذا أقل وأدنى درجة للعلم ضعفه ووهاؤه، بل ليس عندهم علم قوي ولا ضعيف وإنما
{ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا }
أي: من الآخرة، والشك زال به العلم لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك،
{ بَلْ هُمْ مِنْهَا }
أي: من الآخرة
{ عَمُونَ }
قد عميت عنها بصائرهم، ولم يكن في قلوبهم من وقوعها ولا احتمال بل أنكروها واستبعدوها.