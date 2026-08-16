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Tafsir: An-Naml 27:64
An-Naml
64
27:64
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
أَمَّن
يَبۡدَؤُاْ
ٱلۡخَلۡقَ
ثُمَّ
يُعِيدُهُۥ
وَمَن
يَرۡزُقُكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
قُلۡ
هَاتُواْ
بُرۡهَٰنَكُمۡ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٦٤
N’est-ce pas Lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la Terre. Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Dis : "Apportez votre preuve, si vous êtes véridiques !"
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Tafseer Jalalayn
﴿أَمَّن یَبۡدَؤُا۟ ٱلۡخَلۡقَ﴾ فِي الْأَرْحَام مِنْ نُطْفَة ﴿ثُمَّ یُعِیدُهُۥ﴾ بَعْد الْمَوْت وَإِنْ لَمْ تَعْتَرِفُوا بِالْإِعَادَةِ لِقِيَامِ الْبَرَاهِين عَلَيْهَا ﴿وَمَن یَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ﴾ بِالْمَطَرِ ﴿وَٱلۡأَرۡضِۗ﴾ بِالنَّبَاتِ ﴿أَءِلَـٰهࣱ مَّعَ ٱللَّهِۚ﴾ أَيْ لَا يَفْعَل شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ إلَّا اللَّه وَلَا إلَه مَعَهُ ﴿قُلۡ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿هَاتُوا۟ بُرۡهَـٰنَكُمۡ﴾ حُجَّتكُمْ ﴿إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِینَ ٦٤﴾ أَنَّ مَعِي إلَهًا فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ وَسَأَلُوهُ عَنْ وَقْت قِيَام السَّاعَة فَنَزَلَ