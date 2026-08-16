Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:63
An-Naml
63
27:63
امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته االاه مع الله تعالى الله عما يشركون ٦٣
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣
أَمَّن
يَهۡدِيكُمۡ
فِي
ظُلُمَٰتِ
ٱلۡبَرِّ
وَٱلۡبَحۡرِ
وَمَن
يُرۡسِلُ
ٱلرِّيَٰحَ
بُشۡرَۢا
بَيۡنَ
يَدَيۡ
رَحۡمَتِهِۦٓۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
تَعَٰلَى
ٱللَّهُ
عَمَّا
يُشۡرِكُونَ
٦٣
N’est-ce pas Lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents, comme une bonne annonce précédant Sa miséricorde. Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Allah est Très élevé au-dessus de ce qu’ils [Lui] associent.
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{پهروهردگارێتى خواى گهوره } [
أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
] كێ ههیه ڕێنماییتان بكات له شهوانی تاریكدا له تاریكی وشكانی و دهریادا؟ [
وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
] وه كێ ههیه ئهو بایانه ئهنێرێ وهكو موژدهدانێك كه ڕهحمهتی خوای گهورهی تیایه ههورهكان كه بارانی تیایه باران ئهبارێنێ؟ [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ الله دا خوایهكی تر ههیه كه شایهنی پهرستن بێ تا ئێوه بیپهرستن؟ [
تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣)
] خوای گهوره زۆر بهرزو بڵندترو پاكتره لهوهی كه ئێوه ئهو كهسانه ئهكهنه شهریك بۆ خواو شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدهن.