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An-Naml
51
27:51
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين ٥١
فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥١
فَٱنظُرۡ
كَيۡفَ
كَانَ
عَٰقِبَةُ
مَكۡرِهِمۡ
أَنَّا
دَمَّرۡنَٰهُمۡ
وَقَوۡمَهُمۡ
أَجۡمَعِينَ
٥١
Regarde donc ce qu’a été l’issue finale de leur stratagème: Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple.
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Al-Sa'di
Разве коварство помогло им достичь цели? Или же их планы были разрушены? Всевышний ответил на эти вопросы и сказал, что раздался ужасный вопль, после которого все грешники пали замертво.