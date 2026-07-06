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An-Naml
39
27:39
قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين ٣٩
قَالَ عِفْرِيتٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌۭ ٣٩
قَالَ
عِفۡرِيتٞ
مِّنَ
ٱلۡجِنِّ
أَنَا۠
ءَاتِيكَ
بِهِۦ
قَبۡلَ
أَن
تَقُومَ
مِن
مَّقَامِكَۖ
وَإِنِّي
عَلَيۡهِ
لَقَوِيٌّ
أَمِينٞ
٣٩
Un djinn redoutable dit : "Je te l’apporterai avant que tu ne te lèves de ta place: pour cela, je suis fort et digne de confiance."
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العربية
Al-Sa'di
Принести трон вызвался некий ифрит из джиннов. Арабское слово ифрит означает ‘очень сильный’, ‘усердный’. Царство Сулеймана находилось в Шаме, и для того, чтобы перевезти трон сабейской царицы обычным способом ему понадобилось бы около четырех месяцев: два месяца, чтобы добраться до Йемена, и два месяца, чтобы вернуться оттуда в Шам. Несмотря на это, могучий джинн обязался принести ему огромный и тяжелый трон раньше, чем он покинет собрание. Важные собрания, как правило, длятся почти все утро. Они могут продлиться треть дня и даже более того. Можно представить себе, каким великим правителем был пророк Сулейман, если он имел таких могущественных и сильных подданных.