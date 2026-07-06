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An-Naml
32
27:32
قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون ٣٢
قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ٣٢
قَالَتۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَؤُاْ
أَفۡتُونِي
فِيٓ
أَمۡرِي
مَا
كُنتُ
قَاطِعَةً
أَمۡرًا
حَتَّىٰ
تَشۡهَدُونِ
٣٢
Elle dit : “Ô notables ! Donnez-moi votre avis sur cette affaire: je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents (pour me conseiller).”
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت:
يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي .
أي:
أخبروني ماذا نجيبه به؟ وهل ندخل تحت طاعته وننقاد؟ أم ماذا نفعل؟
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ أي:
ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم.