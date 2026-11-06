Tafseer Jalalayn - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 97

﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةُ ظَالِمِیۤ أَنفُسِهِمۡ﴾ بِالْمُقَامِ مع الكفار وترك الهجرة ﴿قَالُوا۟﴾ لَهُمْ مُوَبِّخِينَ ﴿فِیمَ كُنتُمۡۖ﴾ أَيْ فِي أي شَيْء كُنْتُمْ فِي أَمْر دِينكُمْ ﴿قَالُوا۟﴾ مُعْتَذِرِينَ ﴿كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِینَ﴾ عَاجِزِينَ عَنْ إقَامَة الدِّين ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ أَرْض مَكَّة ﴿قَالُوۤا۟﴾ لَهُمْ تَوْبِيخًا ﴿أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَّهِ وَ ٰسِعَةࣰ فَتُهَاجِرُوا۟ فِیهَاۚ﴾ مِنْ أَرْض الْكُفْر إلَى بَلَد آخَر كَمَا فَعَلَ غيركم قال الله تعالى ﴿فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَاۤءَتۡ مَصِیرًا ٩٧﴾ هِيَ