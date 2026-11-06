Al-Sa'di - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 85

Под заступничеством здесь подразумевается помощь в каком-нибудь начинании. Если один человек заступается за другого и помогает ему совершить добрый поступок, например, если он заступается за обиженного перед его обидчиком, то он получает награду за свое заступничество. Величина этой награды зависит от его стараний, приложенных усилий и принесенной им пользы, причем вознаграждение того, кто непосредственно совершает добрый поступок, от этого нисколько не уменьшается. Если же один человек помогает другому совершить дурной поступок, то он взваливает на себя бремя греха, тяжесть которого зависит от того, что именно он совершил и в каком прегрешении он принял участие. Это откровение содержит великий призыв помогать друг другу в добре и богобоязненности и грозное предупреждение тем, кто помогает друг другу в грехе и несправедливости. Важность этих предписаний усиливается тем, что Аллах наблюдает за всякой вещью и подсчитывает все деяния, чтобы каждый человек получил по заслугам.