Al-Sa'di - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 150

Под добром здесь подразумеваются все обязательные и желательные добрые слова и поступки, совершаемые душой и телом. Если человек совершит добрый поступок открыто или скроет его, если он проявит великодушие и простит того, кто посягнул на его жизнь, имущество или честь, то он непременно получит соответствующее воздаяние. Кто прощает ради Аллаха, тот удостаивается Его прощения, и кто творит добро, тот заслуживает доброго отношения с Его стороны, ведь Он - Снисходительный и Могущественный. Он прощает Своим рабам ошибки и великие грехи, покрывает их недостатки и относится к ним в высшей степени снисходительно, поскольку это для Него не составляет труда. В этом аяте Аллах призвал людей задумываться над значениями Его имен и качеств. Все творения и повеления Господни являются следствием и проявлением божественных имен и качеств, и поэтому Он часто связывает религиозные предписания со Своими прекрасными именами. Примером этого является обсуждаемый нами аят, в котором после упоминания о добрых поступках и снисходительном отношении к обидчикам Аллах позволил нам узнать некоторые из Его имен. Упоминание их заменило упоминание об особом вознаграждении за перечисленные благодеяния.