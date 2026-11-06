Al-Sa'di - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 136

Следует знать, что религиозные повеления бывают двух видов. Одни обращены к людям, которые не выполняют определенных предписаний или не обладают соответствующими качествами. В этом случае им велят выполнить это предписание. К этой группе относится повеление уверовать, обращенное к неверующим. Всевышний сказал: «О те, кому было дано Писание! Уверуйте в то, что Мы ниспослали в подтверждение того, что есть у вас» (4:47). Другие повеления обращены к людям, которые выполняют определенные предписания и уже обладают соответствующими качествами. Эти повеления предназначены для того, чтобы они улучшили то, что уже приобрели, и достигли того, чего еще не приобрели. Примером этого является упомянутое в этом аяте повеление уверовать в Аллаха, обращенное к правоверным. Оно означает, что верующие должны совершенствовать веру, приумножая свою искренность и правдивость, избегая порочных поступков и раскаиваясь в грехах. Оно также означает, что каждый правоверный обязан приобретать новые религиозные знания и совершать праведные деяния, которых он не делал раньше, ибо если он услышал священный текст, понял его смысл и уверовал в него, то он обязан выполнять его. Это относится ко всем деяниям души и тела, поскольку каждое из них является составляющей веры, что подтверждается многочисленными текстами и единым мнением ранних мусульман. Это также означает, что верующий должен неустанно следовать этим путем и оставаться стойким, пока его не настигнет смерть. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» (3:102). Аллах приказал уверовать в Него, Его посланников, Коран и предыдущие Священные Писания. Вера в это обязательна, поскольку раб может стать верующим только в том случае, если объединит в себе все эти качества. Ему достаточно уверовать в это в целом, пока он не приобрел более подробные знания, но если он приобрел их, то он обязан верить в каждое из конкретных положений. Всякий, кто обладает такой верой, следует прямым путем и непременно добьется успеха. Но если человек отказывается уверовать в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и Судный день, то он впадает в глубокое заблуждение. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто уклонился от прямого пути и встал на путь, ведущий к мучительному наказанию?! Нужно знать, что неверие в одну из перечисленных в этом аяте вещей подобно неверию во все перечисленное сразу, поскольку эти постулаты тесно связаны друг с другом, и нельзя признавать один из них, отвергая при этом другой.