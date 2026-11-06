Al-Sa'di - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 113

Всевышний напомнил Своему посланнику о милости, которая была оказана ему, когда Аллах защитил его от тех, кто мог ввести его в заблуждение. Комментаторы отмечали, что эти аяты были ниспосланы по поводу членов одной из мединских семей, которые совершили кражу. Когда людям стало известно о ней, они испугались позора и подбросили украденную вещь в дом того, кто был непричастен к этому. Затем вор попросил своих родственников прийти к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, для того, чтобы он объявил его невиновным перед всеми людьми. Они согласились помочь ему и сказали: «Он не совершал кражи. Кражу совершил тот, в чьем доме была найдена украденная вещь. Он же невиновен». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, уже собирался объявить их родственника невиновным, когда Аллах ниспослал эти аяты. Тем самым Аллах пролил свет на случившееся и запретил Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, заступаться за предателей и изменников, поскольку заступничество за тех, кто отстаивает ложь, является заблуждением. Заблуждение бывает двух видов. К первому из них относятся ошибочные воззрения. Это имеет место тогда, когда человек не знает истины. Ко второму виду относится заблуждение в поступках, когда человек не выполняет своих обязанностей. Аллах уберег Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, от ошибочных познаний так же, как уберег его от неверных поступков. Затем Аллах сообщил, что коварный замысел этих людей навредит только им самим, поскольку такая судьба ожидает всех, кто замышляет козни. Они вводят в заблуждение только самих себя, ведь их козни и ухищрения не помогут им добиться желаемого результата, а лишь принесут им разочарование, лишения, грехи и убыток. Эта великая милость, которой Аллах одарил Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, была связана с праведными деяниями. Господь помог ему исправно выполнить обязанности и уберег его от запрещенных поступков. После упоминания об этом Аллах упомянул о Своей милости по отношению к Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, которая была связана с праведными знаниями. Поэтому Он сказал, что ниспослал ему Писание и мудрость. Писание - это Великий Коран и мудрое напоминание. Оно разъясняет все сущее и заключает в себе знания первых и последних поколений. Под мудростью, согласно одному из толкований, подразумевается Сунна. Один из наших праведных предшественников сказал: «Сунна была ниспослана ему наряду с Кораном». Согласно другому толкованию, мудрость - это знание тонкостей шариата, превосходящее знание одних только законов и предписаний, и умение расставлять все по своим местам. Аллах обучил Своего посланника тому, чего он не знал. Это относится ко всему, чему его обучил Всевышний Аллах, потому что положение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, до начала его миссии было таким, каким его охарактеризовал Аллах в словах: «Ты не знал, что такое Писание и что такое вера» (42:52); «Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем» (93:7). Аллах продолжал ниспосылать ему откровения, обучать его и совершенствовать его познания, пока его знания не достигли таких высот, которые недоступны для всех остальных людей. Он стал самым знающим среди людей и собрал в себе все самые лучшие качества. Милость Аллаха к нему была велика и превосходила милость, которую Он оказал всем остальным людям. Все формы этой милости невозможно рассмотреть полностью и непросто даже сосчитать.