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Tafsir: Al-Mursalate 77:8
Al-Mursalate
8
77:8
فاذا النجوم طمست ٨
فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ٨
فَإِذَا
ٱلنُّجُومُ
طُمِسَتۡ
٨
Quand donc les étoiles seront effacées,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi nyota zitakapofutwa na mwangaza wake ukaondoka,